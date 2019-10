Tutti Sotto il Salone, nel nome della solidarietà: grande cena benefica per Amatrice

Prendete il cuore di Padova. Aggiungeteci uno chef sulla cresta dell’onda e un pasticcere rinomato, e amalgamate il tutto. Otterrete una grande cena, da accompagnare con dell’ottimo vino dei Colli Euganei. E da ricordare a lungo: il consorzio Sotto il Salone organizza per mercoledì 16 ottobre un evento benefico per Amatrice, in una location d’eccezione.

L’iniziativa

Dove? Proprio nei corridoi del Salone: il mercato coperto più antico d’Europa si “traveste” da ristorante nel nome della solidarietà. E che ristorante: a partire dalle ore 20 un massimo di 400 persone potranno gustare le prelibatezze preparate con maestria da due personalità della cucina padovana, vale a dire Andrea Valentinetti (chef del ristorante “Radici”, vincitore della puntata di “4 ristoranti” ambientata all’ombra del Santo) e Luca Scandaletti, pasticcere titolare de “Le Sablon” all’Arcella. Avete già l’acquolina in bocca, vero? Aspettate, perché non è finita qui...

La cena

Siamo infatti in grado di svelarvi il menù della serata: lo chef Valentinetti preparerà 5 antipasti in modalità “finger” (battuta di carne con capperi, asiago e aneto; baccalà mantecato con chips di polenta e riso nero; mini-hamburger di gallina; cappuccino funghi, zucca e gorgonzola; tacos di sedano rapa e sfilacci di cavallo) e un risotto zucca, grana, radicchio tardivo e aceto balsamico, mentre Luca Scandaletti si cimenterà in un tris di dolci composto da un panettone tradizionale a lievitazione naturale, una “35100” - torta al cioccolato ribattezzata col Cap di Padova - e una torta da viaggio farcita con confettura artigianale, il tutto accompagnato da crema inglese alla vaniglia del Madagascar. Da bere? Ve l’avevamo anticipato: il Consorzio dei Vini dei Colli Euganei ha selezionato per l’occasione alcune etichette abbinabili alla perfezione coi piatti creati, e saranno serviti da sommelier certificati appartenenti all’omonima associazione italiana.

Come partecipare

La domanda, ora, nasce spontanea: come fare per partecipare a questa cena benefica? È semplicissimo: sarà possibile prenotando obbligatoriamente il proprio posto entro martedì 15 ottobre scrivendo su WhatsApp al numero 349 7984118 indicando cognome e nome del partecipante e recapito. Il costo della cena è di 30 euro a persona (da pagare in loco in contanti) e il ricavato verrà interamente devoluto - e consegnato direttamente, senza ulteriori passaggi - a tre famiglie di Amatrice che vivono ancora in condizione di difficoltà dopo il terremoto che nell’agosto del 2016 ha colpito e devastato quelle terre. Volete un consiglio spassionato? Prenotate il vostro posto il prima possibile: farete del bene, e mangerete benissimo. Meglio di così...