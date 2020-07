Con le “mani in pasta” già da giovanissimi: prima tappa padovana per la Dieffe Summer School

La prima tappa padovana della DieffeSummer School, tenutasi giovedì 16 luglio, ha radunato giovani affascinati dal mondo food e aspiranti chef che si sono cimentati con curiosità ed entusiasmo nei laboratori di cucina, bar e pasticceria presso la sede di Noventa Padovana dell’Istituto Professionale Dieffe.

Dieffe Summer School

Un’iniziativa gratuita e realizzata in conformità ai protocolli di sicurezza disposti dalla Regione Veneto che ha voluto e vuole regalare un’occasione importante a tutti i ragazzi che stanno affrontando il passaggio dalle “medie” alla scuola superiore o agli studenti a cui piacerebbe cambiare indirizzo di studi; un tour estivo che ha già realizzato con successo un paio di date nella rinnovata sede di Spinea e replicherà sempre a Noventa Padovana il 23 luglio per poi concludere con le tappe del 21-22-23 luglio e 26-27-28 agosto nella sede di Lonigo. Dichiara Riccardo Dallavalle, preside dell’Istituto Professionale Dieffe di Padova: «Dopo il difficile momento legato all’emergenza del Coronavirus, come scuola di ristorazione vogliamo dare un messaggio positivo di ripartenza ai giovani, ai ristoratori e al territorio. Tempi straordinari richiedono sforzi straordinari; questa è una delle tante lezioni imparate nell’era Covid-19 ed è la spinta che ci ha portati a realizzare queste full immersion che, se da una parte avvicinano i ragazzi al mondo della ristorazione orientandoli anche nelle loro scelte future, dall’altro restituiscono loro un momento di condivisione in un clima di divertimento e socialità, seppure nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste, che tanto sono mancate in questo periodo». Una valida opportunità per ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 15 anni che hanno la possibilità di esercitarsi al fianco di eccellenti maestri dell’enogastronomia, della pasticceria e della cioccolateria toccando con mano una professione e acquisendo così maggior consapevolezza nella scelta del proprio percorso formativo e lavorativo. Una mattinata intensa, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, per vestire i panni del cuoco, del barman, del pasticcere o del cameriere e scoprire se può essere la strada giusta da intraprendere.