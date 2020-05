Aperitivo in quarantena? Nessun problema: drink, olive e molto altro direttamente a casa

La quarantena non ha fatto per niente passare la voglia di bere un'aperitivo e il Monkey Business, locale in via Trieste 5c, ha ben pensato di mettere in piedi un servizio di delivery per non far perdere ai padovani le buone abitudini.

Come funziona?

Basterà scrivere su WhatsApp al numero 340 97 52 153 per scoprire i drink e lo staff risponderà il prima possibile allegando il listino. Gli ordini vengono presi in carica dal mercoledì al sabato fino le 15 e l'ordinativo verrà consegnato il giorno che si desidera dalle 16 alle 20.

Il pagamento

Per pagare si può tranquillamente con PayPal paypal.me/LushLifesrl oppure alla consegna (solo cash).

Condizioni

L'ordine è di minimo due drink, in quanto ci sono alcuni cocktail molto speciali che si possono fare solo in coppia. Se si vive da soli ci sarà quindi una buona scusa senza sentirsi troppo in colpa al secondo bicchiere.

Consegne

Le consegne sono gratis nel comune di Padova. Nel listino si trova un elenco dei comuni limitrofi raggiungibili con un ordine minimo di 25 euro. Lo staff si sta impegnando molto per salvaguardare la qualità del servizio, attraverso le adeguate norme igieniche, per garantire a tutti l’incolumità necessaria ed è per questo che viene chiesto alla consegna di presentarsi con guanti e mascherina.

Come ordinare

Una volta consultato il listino, al momento dell’ordine ti chiediamo di essere chiaro e conciso con i seguenti dati:

Nome e cognome

recapito telefonico

data per la consegna

indirizzo

cosa vuoi

Metodo di pagamento

