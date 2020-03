Una ricetta al giorno, da casa: l'iniziativa del Festival della Cucina Veneta

«In seguito ai recenti sconvolgimenti causati dalla diffusione della pandemia Covid-19 Coronavirus e ai tragici accadimenti che stanno comportando una vera e propria fase di ‘autoisolamento’ delle persone per prevenire il contagio di massa con la relativa chiusura della maggior parte delle attività commerciali non solo in Veneto ma in tutta Italia, abbiamo deciso di lanciare un’iniziativa volta ad offrire un minimo conforto e vicinanza a tutti gli appassionati di cucina costretti nelle loro abitazioni (almeno fino al 25 marzo secondo il Dpcm 11 marzo 2020)»: l'annuncio è di Paolo Caratossidis, presidente dell’Associazione Cultura & Cucina e promotore del Festival della Cucina Veneta.

Il progetto

Prosegue Caratossidis: «Il progetto si chiama - con doppio hashtag - #unaricettaalgiorno #iocucinoacasa , che noi pubblicheremo e condivideremo all’interno dei nostri canali social (https://www.facebook.com/festivalcucinaveneta/, https://www.instagram.com/festivalcucinaveneta/) offrendo uno spazio di scambio e confronto gastronomico aperto a tutti. Abbiamo già iniziato a raccogliere i materiali video da chef, appassionati e gourmet e stiamo provvedendo con il videomaker/regista di #ThisisVeneto Matteo Menapace di Videoe20.net al montaggio (a distanza ovviamente). #unaricettaalgiorno vuole diffondere le prelibatezze della cucina veneta e non solo nell’era del coronavirus: moltissimi cittadini si trovano infatti a casa e la cucina può essere una valida alternativa ad altri momenti aggregativi ad oggi vietati.Lanciamo un appello a tutti gli Chef che volessero contribuire con una video-ricetta al progetto possono farlo armati esclusivamente del proprio telefonino, al montaggio ‘professionale’ ci penseremo noi ovviamente a titolo totalmente gratuito.Il Veneto vive oggi un momento difficilissimo in cui il primo Valore da promuovere è il senso della Comunità. E, se è vero che non possiamo per un periodo non ben precisato riunirci di fronte ad una bella tavola imbandita, è altrettanto vero che possiamo contribuire a far vedere al mondo quanto buona sia la nostra Cucina, offrendo in questo modo anche un servizio sociale totalmente gratuito a tutti i veneti e non solo. #unaricettaalgiorno #iocucinoacasa #controilcoronavirus». Di seguito il video con la prima ricetta: