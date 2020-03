Aperti e con consegna a domicilio: le botteghe alimentari Sotto il Salone tengono duro

Per dare così il proprio contributo e aiuto anche a chi non si può muovere da casa: le botteghe Sotto il Salone rimangono regolarmente aperte, come consentito dall'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Aperti

Ad annunciarlo è il consorzio "Il Salone": «In questo momento particolare per la nostra città il consorzio Il Salone comunica a tutti i padovani che i negozi di Sotto il Salone saranno regolarmente aperti per la vendita al dettaglio. Inoltre siamo adeguatamente attrezzati per le consegne a domicilio. Potete telefonare al vostro negoziante di fiducia e i nostri prodotti arriveranno direttamente a casa vostra». L'elenco dei negozi Sotto il Salone è disponibile a questo link.