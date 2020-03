Dai Colli Euganei a casa vostra: arriva il "pacco salva-dispense" con consegna a domicilio

Insalata di farro al pesto di basilico e noci con pomodorini secchi, frittatina alle verdure, strudel ai funghi, erbette cotte, torta al grano saraceno e marmellata di fragole: questo il menù a km zero, per giunta vegetariano, del primo “pacco salva dispense” preparato da un agriturismo dei Colli Euganei e consegnato direttamente a domicilio.

Pacco salva-dispense

Monica Toniolo, cuoca contadina dell’agriturismo “Ai Colli” di Vo’, ha messo a punto il servizio per raggiungere direttamente a casa chi vuole portare a tavola tutta la freschezza e la bontà dei prodotti del territorio, preparati direttamente dagli agricoltori. Non potendo raggiungere l’agriturismo è l’agriturismo che raggiunge i consumatori. Perle prime consegne Monica ha messo a punto un ricco menù che comprende originali piatti vegetariani preparati con le verdure dell’orto. Ogni settimana aggiornerà l’offerta in base ai prodotti freschi e di stagione disponibili. Insieme a Monica (tel 049 9940581) vi sono già altre aziende agricole pronte per la consegna a domicilio: le aziende vinicole Maeli di Baone (348 3391074), Vigna 38 di Cinto (339 5031631), La Scagliara di Galzignano (347 8242694), l’ortofrutta Toniolo Graziella a Cittadella (334 9557853), l’Agriturismo Le Calle di Fontaniva (049 9420124) e le carni bovine di Lombardi Giuliano di Thiene (335 5956369). Parte così la prima iniziativa dei produttori di Coldiretti Padova per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori di fronte all’emergenza sanitaria che ha profondamente modificato le abitudini di acquisto. Gli agricoltori scendono in campo per aiutare le fasce più deboli della popolazione a partire dagli anziani fino alle persone impossibilitate a muoversi preparando menù a base di tipicità locali e piatti della tradizione contadina. Le ordinazioni avvengono on line e recapitate in famiglia.

