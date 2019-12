Un 2020... a tutta birra: Crak raddoppia e apre una nuova "casa" alle porte di Padova

"2019/2020… Se ci crediamo, lottiamo!": inizia così il post apparso sulla pagina facebook di Crak, pluripremiata Brewery di Campodarsego. E no, non è un clsassico messaggio di auguri.

Crak Casana

Non tanto perché è accompagnato da una foto dello staff della TapRoom, bensì per l'annuncio contenuto al suo interno: "Questi siamo tutti noi. Ognuno con un sogno, ognuno con un obiettivo. Tutti noi abbiamo dato il massimo impiegando tutte le nostre energie cercando di farvi vivere un 2019 diverso dalla solita routine. Questi siamo noi. Tutti i volti del Birrificio e della TapRoom. Dal 2020 la nostra famiglia si allargherà. Avremo una nuova casa alle porte di Padova dove poter bere le nostre birre: CRAK Casana. In Casana dedicheremo anche uno spazio per ampliare il nostro progetto "cantina" producendo le nostre birre Metodo Classico. L’apertura di Casana è prevista per aprile/maggio". Crak aprirà quindi una sua "succursale" nel quartiere Brusegana, nelle vicinanze dell'aeroporto "Allegri". Il messaggio si conclude così: "Il 2020 non sarà un anno qualsiasi: abbiamo un sogno e lotteremo fino in fondo per realizzarlo. Grazie del vostro supporto. Guerrilla CRAK the rules / 22.02.2020". Una data "criptica": aspettiamoci di tutto...