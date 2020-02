Davide di Rocco, lo chef dopo due anni al Fuel apre il Ca’ Matta a Noale

Dopo due anni di lavoro ai fuochi del Fuel, ristorante padovano riconosciuto meritevole del cappello della guida L'Espresso 2020 e segnalato dalla Rossa Michelin con il piatto e le due forchette, Davide di Rocco lascia il timone della brigata di cucina di patron Antonio Greggio.

Fuel in Prato un talent scout di giovani chef

Un'entusiasta gourmand titolare del Fuel in Prato, oltre che talent scout di giovani chef, che ha trovato nella cucina di Davide di Rocco quasi tutte le risposte alla sua “fame” di cucina creativa ma concreta, equilibrata ma dai toni pungenti. Quell'insieme di soddisfazione dei sensi, per capirci, che ti fa dire wow dopo aver visto e gustato molti dei piatti di Davide di Rocco. Cuoco di origine Pavese ma veneto di adozione, cresciuto alla scuola di Giovanni Ciresa e Alessandro Breda, ha scelto di concludere la sua fruttuosa esperienza patavina per diventare lui stesso patron del Ca' Matta.

Le novità che non tardano ad arrivare

Un bistrò e ristorante gourmet, in quel di Noale, che aprirà i suoi portoni per dare il benvenuto a Davide nell'imminenza delle festività di Pasqua. Ma questa sarà un'altra storia e sarà lo stesso Davide a riparlarne a spettacolo in scena.

Un grazie di cuore

Intanto, da educato ragazzo di cucina, maturato all'ombra delle settantotto statue che coronano il Prato della Valle, sul quale si affaccia la veranda del Fuel, ringrazia di cuore quanti sono diventati suoi estimatori. Non dimenticando certo patron Greggio che gli ha fornito il formidabile palcoscenico per tutte le sue creazioni di questi ultimi due anni.

I riconoscimenti

Piatti ben noti a critici gastronomi o semplici amanti della buona cucina, che lo hanno portato a scalare le classifiche delle guide più blasonate, non ultima quella della Best Gourmet dell'Alpe Adria, in libreria dalla fine di gennaio. Guida che come le altre, e al pari degli enogastronomi d'Italia, tengono ben in evidenza il nome di chef Davide di Rocco e i suoi piatti. Concreti capolavori per il palato che con l'arrivo del solstizio di primavera andranno gustati all'ombra della Rocca dei Tempesta di Noale.