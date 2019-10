Un'esplosione di sapori nel vero cuore di Padova: conto alla rovescia per la “Festa del Salone”

E con questa fanno dieci edizioni. Di puro godimento culinario: torna la Festa del Salone con un'esplosione di sapori per tutti i cultori e gli appassionati dell'enogastronomia di eccellenza.

La Festa del Salone

Degustazioni per esaltare ogni tipo di palato - dal dolce al salato, carne, pesce, salumi, formaggi, ortaggi, vini e prelibatezze vegetariane - saranno servite dai vostri bottegai di fiducia del consorzio Sotto il Salone (organizzatore dell'evento) domenica 13 ottobre a partire dalle ore 10 e per tutta la giornata. Una festa dei sapori aperta a tutti, dove ognuno dei bottegai aderenti all’iniziativa ha selezionato per voi i migliori prodotti, esaltando le ricette della tradizione oppure declinandoli in abbinamenti inediti e sofisticati.

L'elenco delle degustazioni

Di seguito l'elenco completo delle degustazioni previste: