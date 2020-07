Un vino dalle caratteriste uniche: serprino o prosecco? Facciamo chiarezza

Un video esplicativo quello pubblicato dal Consorzio Vini Colli Euganei e realizzato con il contributo della Camera di commercio di Padova, per spiegare come il serprino sia un vino unico proprio perché prodotto nel nostro territorio, in terre che sono un vero e proprio scrigno di biodiversità