ThisisPadova, in tutta la sua bontà: il docufilm sulle eccellenze culinarie della città del Santo

Habemus "Docu-Food": è uscito #ThisisPadova, docufilm sulla città del Santo e le sue eccellenze enogastronomiche ideato da Paolo Caratossidis - già promotore del Festival della Cucina Veneta - e realizzato da Matteo Menapace di Videoe20.

#ThisisPadova

Presentato in anteprima durante "Il Salone dei Sapori", #ThisisPadova ritrae alcune tra le più significative realtà della cultura enogastronomica del territorio. Le riprese iniziano in uno dei luoghi simbolo della crisi che ha colpito la nostra società, ovvero la residenza per anziani Civitas Vitae "Angelo Ferro", per documentare un’originale sfida ai fornelli tra chef dei vari centri cottura della struttura, per poi passare a descrivere la storia di entità come le confraternite enogastronomiche, attivissime nel nostro territorio: dalla Pia Confraternita dei macellai dell’Immacolata custode delle reliquie di Sant’Antonio, a quella della carne equina con i suoi mantelli purpurei. E dove inizia la storia di questa devozione? Proprio tra le botteghe storiche Sotto il Salone... Qui ci fermiamo, per non rovinarvi la sorpresa.

I commenti

L’assessore alle attività produttive ed al commercio del Comune di Padova Antonio Bressa è entusiasta: «Questa opera di storytelling della nostra cultura enogastronomica non è solo il modo migliore per custodire la nostra tradizione, ma in vista della piena ripartenza dopo lo schock del Coronavirus, il docu-film può aiutarci anche a guardare al futuro consapevoli delle radici da cui trarre ispirazione per rilanciare la nostra meravigliosa Città». Il regista Matteo Menapace si dichiara soddisfatto: «#ThisisPadova è stata una sfida avvincente. Raccontare i sapori del territorio con delle immagini che superassero l’aspetto prettamente "estetico" e andassero a narrare delle piccole/grandi storie di uomini, donne, famiglie profondamente diversi tra loro, ma facenti tutti parte del medesimo sentire» L’eclettico Paolo Caratossidis, ideatore del format, conclude: «È stato un piccolo viaggio nel nostro profondo. Quando abbiamo iniziato avevamo già le idee chiare, coscienti di avere una grande responsabilità: descrivere la nostra Città e la nostra società in una chiave diversa dal comune. L’imperativo era far emergere il ‘fattore umano’, il valore non solo del cibo, ma di quella incredibile humanitas che lo circonda».

Il "Docu-Food"

Di seguito vi proponiamo "#ThisisPadova", in tutta la sua bellezza (e bontà):