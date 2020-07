Tra brindisi nelle cantine e cene a tema negli agriturismi: esplode l'estate sui Colli Euganei

Esplode l’estate tra cantine, agriturismi e aziende agricole, con le proposte per conoscere le tipicità del territorio: il primo fine settimana di luglio è all’insegna della “Fase 3” con la ripresa di numerosi eventi proposti in buona parte della provincia, dai Colli Euganei alla pianura, comprese le tante iniziative organizzate dagli imprenditori agricoli sul nostro territorio per far conoscere la varietà e la ricchezza delle tipicità “made in Padova”.

Colli Euganei

Afferma Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova: «Con la graduale ripresa delle attivitàle aziende agricole hanno messo in calendario fin dal mese scorso numerosi appuntamenti, organizzati per lo più all’aperto o negli ampi spazi di cui dispongono i nostri agriturismi e le nostre cantine, oppure al riparo sotto ampi portici. Tutto questo ovviamente all’insegna della massima sicurezza e del pieno rispetto delle normative utili a garantire la “giusta distanza” fra le persone. I nostri imprenditori in queste settimane hanno studiato formule e messo a punto proposte che permettono di incontrarsi, di degustare e conoscere le eccellenze del territorio in tutta tranquillità, evitando assembramenti, grazie ai giardini, alle lunghe tavolate e agli spazi nel verde della nostra campagna e dei Colli Euganei».

Gli appuntamenti

A Baone l’azienda Maeli di Elisa Dilavanzo, che già da alcune settimane ha messo a punto un ricco calendario di proposte, organizza un originale picnic in collaborazione con Picnic Chic. Domenica 5 luglio, dalle 17.30 alle 20, sarà possibile brindare all’arrivo dell’estate dal prato di fronte alla cantina nel cuore dei Colli Euganei. Verrà consegnato un cestino gourmet con due calici, una bottiglia di vino “Dilì” e dei golosi spuncioti realizzati con una selezione di salumi e formaggi firmati dagli agrichef di Campagna Amica. Per tutto il mese di luglio, inoltre, Maeli propone la rassegna “Trilogia Maeli e i monti”. Dopo i primi tre incontri dedicati al mare ora tocca agli assaggi dei prodotti di montagna, dagli insaccati ai formaggi fino alle farine antiche, selezionati in collaborazione con Campagna Amica Padova, e presentati agli ospiti in abbinamento con i vini Doc dei Colli Euganei firmati da Maeli. Continuano anche le serate a tema in diversi agriturismi padovani, dai Colli Euganei alla pianura. Nei fine settimana, in particolare, si moltiplicano le iniziative dedicate a prodotti di stagione e ai piatti della tradizione. A Vo’ l’agriturismo De Bortoli organizza per questo mese serate a tema con un menù dedicato alla carne, nelle sue numerose declinazioni, il tutto accompagnato dal vino prodotto in azienda. A Rovolon l’agriturismo La Palazzina propone “Venerdì d’Estate”, tutti i venerdì di giugno e luglio uno speciale menù con pasta fatta in casa con uova d’oca e una selezione di carni miste ai ferri.