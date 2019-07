Per onorarla e tramandarla: si alza il sipario sul primo Festival della Cucina Veneta

Dovete semplicemente segnarvi le date e il luogo: da venerdì 5 a domenica 7 luglio ad Albignasego tra Villa Obizzi, Parco della Rimembranza e Piazza del Donatore. Al resto ci pensiamo noi: è agli sgoccioli il conto alla rovescia per il primo Festival della Cucina Veneta.

Il Festival

Il primo Festival della Cucina Veneta tradizionale nasce da un’idea ben precisa: contribuire attivamente a promuovere le vere ricchezze del territorio (i prodotti eno-gastronomici e le specialità culinarie). Il suo scopo è quello di promuovere sinergie tra società, impresa e mondo della cultura coinvolgendo la cittadinanza, le istituzioni ed i più importanti media regionali e nazionali. All’evento si alterneranno grandi nomi della cucina tradizionale veneta e chef stellati negli show cooking. Il Festival rappresenta una sintesi delle eccellenze della cultura, della politica, dell'informazione e della divulgazione eno-gastronomica dell'intera regione. Il primo Festival della Cucina Veneta è l'unico ed originale evento che si propone di rappresentare esclusivamente l’eccellenza e la grande storia della tradizione Veneta, gastronomica e culturale. Oggi, infatti, il complesso sviluppo economico richiede una maggiore attenzione nella tutela delle esigenze del territorio del Veneto in tutte le sue declinazioni provinciali. Il Festival della Cucina Tradizionale Veneta è quindi un appuntamento che va oltre il cibo e il mangiar bene e che mira a diventare un momento rappresentativo per tutta la comunità Veneta, intesa come insieme di tradizioni e sinergie particolarissime, da sempre.

Il manifesto della cucina veneta

Il primo grande festival della cucina veneta nasce per:

Valorizzare la grande cultura eno-gastronomica del territorio;

Promuovere le ricette (alcune "in via di estinzione") e i prodotti tipici della nostra Regione;

Educare le giovani generazioni alla tradizione culinaria del Veneto;

Difendere la tradizione e l'identità veneta;

Diffondere i valori di una comunità che per secoli è stata simbolo di civiltà e libertà nel mondo;

Sviluppare sensibilità e conoscenza verso tematiche come la sostenibilità ambientale ed economica;

Sostenere le aziende del territorio, simbolo del lavoro e dell'incredibile operosità per cui i veneti sono sempre stati apprezzati in tutto il Mondo.

Gli eventi in programma

Siamo sinceri: gli eventi della tre giorni (tra show cooking, concerti, degustazioni, incontri, spettacoli teatrali e conferenze) sono talmente variegati e importanti che sarebbe un peccato tralasciarne anche uno solo. Come fare, quindi, per orientarsi nel ricco programma? Semplice: potete trovare ogni singola informazione nel sito ufficiale della manifestazione - consultabile A QUESTO LINK e dove sarà possibile iscriversi agli eventi, tutti gratis ma con prenotazione obbligatoria - e sulla relativa pagina Facebook. Preparatevi, perché ce n'è davvero per tutti i gusti. La cucina veneta sarà onorata a dovere...