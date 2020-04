Senza sala, ma con cinque cucine differenti: nasce a Padova "Five Restaurant"

Nonostante uno dei momenti più bui della nostra storia, in cui non è permesso alcun tipo di viaggio o spostamento, Padova si conferma città all’avanguardia, facendo da culla ad uno dei progetti in ambito ristorazione più stimolanti dell’intero panorama nazionale. Un progetto che parte dall’esperienza del tradizionale food delivery e si presenta per rivoluzionare il mercato della ristorazione a domicilio: un vero e proprio viaggio nel gusto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Five Restaurant

Così nasce Five Restaurant, un ristorante 4.0 senza sala, con 5 cucine differenti e in evoluzione, per sopperire ad ogni richiesta: una tradizionale piattaforma per ordinare cibo a domicilio, che oltre a consegnare, lo produce. Five non è un semplice ristorante, bensì un laboratorio di cucina professionale, con la più ampia offerta di tipologie culinarie presenti sul mercato, che sfrutta il modello “order - cook - deliver”. Dopo un’attenta analisi di mercato, soprattutto dei prodotti più ordinati a pranzo e cena, nasce un menù ricco e vario, basato solo ed esclusivamente sulle preferenze del cliente: dalla cucina tradizionale italiana alla cucina cinese a quella messicana, passando per i migliori burger d’America. Tutta la logistica è gestita in house: una flotta di riders, attrezzati delle migliori tecnologie atte al trasporto alimentare, garantiscono al meglio sia la linea del freddo che quella del caldo, servendo cosi anche le zone più distanti, che fino ad oggi tutte le piattaforme di delivery hanno sempre dimenticato. La cucina è il cuore pulsante del progetto, gestita da chef professionisti il cui obiettivo è quello di creare un prodotto di estrema qualità, con materie prime artigianali, in linea con i bisogni del consumatore, consegnato in packaging di lusso, 100% green ed eco-friendly. L’eco-sostenibilità è uno dei fattori principali, infatti tutta linea del packaging è realizzata in materiali compostabili come Pla, amido di mais e cartoncino. Ogni contenitore viene sigillato con un adesivo che ne garantisce l’integrità dalla produzione alla consegna. Per scoprire i vari menu e le modalità di ordinazione e consegna basta recarsi a questo link.