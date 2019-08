Quando i re del gelato incontrano i maestri della birra: la “strana coppia” Da Bepi-Cr/ak

Agosto 2019. Padova. Caldo asfissiante. Due ottimi modi per combatterlo? Mangiarsi un buon gelato o bersi una bella birra. Però, ammettetelo: quante volte avete dovuto fare “testa o croce” per scegliere? Bene, ora non ne avete più bisogno. Perché c'è chi, per voi, ha realizzato il gelato alla birra.

L'invenzione

Merito della famosissima gelateria “Da Bepi” in zona Mortise a Padova, che per l'occasione ha davvero scelto un partner d'eccezione: si tratta di CR/AK, pluripremiato birrificio di Campodarsego. E la loro collaborazione ha portato prima alla creazione del gelato alla birra “Plain of the Po” (Double Dry hopped Ipa e Birra dell'Anno 2019) e ora a quella del gelato alla birra “Croccante”, una Imperial Stout con vaniglia, cioccolato, nocciola e amarena. Da leccarsi i baffi...