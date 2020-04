Cucina Este / Via Antonio Corradini, 1

L'unione fa la forza: Gigi Pipa e Vaniglia cioccolato insieme per un delivery vincente

La pizzeria di Este, tra le migliori italiane per il Gambero Rosso, ha ideato un sistema di delivery vincente offrendo prodotti e soluzioni differenti per la clientela, allargando l’offerta e creando sinergie con altre realtà della cittadina in provincia di Padova