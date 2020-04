H222 Baessato Padova: un nuovo servizio dedicato al food delivery

H222 Baessato Padova è un nuovo servizio dedicato al food delivery. Un format semplice e veloce, un menù ricercato, un’esperienza gastronomica estrosa e una wine list di livello.

Un servizio semplice

In un momento storico particolare, le persone hanno comunque voglia di mangiare qualcosa di buono e diverso. La meticolosa scelta delle materie prime e degli di alta qualità, vengono esaltati dalle ricette dello chef Claudio Nastasi, definendo un menù originale e molto ricercato. Il procedimento è molto semplice: il cliente può realizzare la ricetta gourmet direttamente a casa, H222 fornirà tutto il necessario, dagli ingredienti alla procedura per completarla. Tutto sarà consegnato in box monouso, etichettate a mano con data di confezionamento e di scadenza. Inoltre lo chef Claudio Nastasi sarà sempre a disposizione per qualsiasi consulenza.

La sicurezza

«In questo particolare momento H222 Baessato Padova lavora le materie prime usando tecniche di sterilizzazione, sottovuoto, abbattimento, nel pieno rispetto delle normative introdotte dal Ministero della Sanità. Piatti ed ingredienti potranno essere conservati in frigorifero (a 4 gradi) e consumati entro 3 giorni dalla consegna oppure comodamente congelati. Il nostro personale di cucina lavora in massima sicurezza, utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per legge».

Info web

Info e prenotazioni: https://www.h222.it/delivery/

