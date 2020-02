Un talento tutto padovano: a Davide Tangari il premio di miglior cuoco emergente del Veneto

Il 2020 è partito col botto per Davide Tangari, giovane cuoco del ristorante Valbruna di Limena, che si è aggiudicato il Premio "Adamo Digiuno", giunto quest'anno alla terza edizione.

Il premio

La notizia circolava da qualche giorno e finalmente è stata ufficializzata dalla giuria di giornalisti enogastronomici chiamata ogni anno dal ristorante "Perché" (organizzatori del premio in collaborazione con la guida “Venezie a tavola”) a decretare Davide Tangari come miglior cuoco emergente del Veneto. Il giovane chef riceverà l’ambito riconoscimento martedì 18 febbraio alle ore 19.45 proprio al ristorante "Perché" di Roncade (Treviso). La manifestazione, nata da un’idea dei giornalisti gastronomici Luigi Costa, Renato Malaman e Marco Colognese, sarà presentata da Antonio Di Lorenzo, giornalista-scrittore e membro dell’Accademia Italiana della Cucina; il premio consiste in un’opera d’arte a tema culinario realizzata da Valentina D’Andrea, poliedrica artista salentina impegnata anche nel sociale. In particolare con iniziative dedicate alle donne e alla difesa dei loro diritti.

Il menu

Come mai un premio chiamato “Adamo Digiuno”? Perché si ispira alla celebre frase del grande gastronomo francese Brillat Savarin: “La cucina è l’arte più antica perché Adamo è nato digiuno”. Dopo la cerimonia di assegnazione seguirà la cena a quattro mani, ovvero quelle di Tangari e di Luca Boldrin, cuoco del Perché. Ecco il menu:

Pizza al vapore con ricotta del Cansiglio, broccolo Fiolaro e aglio nero (Luca Boldrin)

Ravioli di baccalà, brodo di patate affumicate e verbena (Davide Tangari)

Trancio di branzino, crema di zucchine, semi di girasole allo zafferano e cipolla agra (Davide Tangari)

Tarte tatin con gelato alla vaniglia (Davide Tangari).

"La voce di Adamo"

Quest’anno la giuria assegnerà anche il premio “La voce di Adamo” riservato a comunicatori dei valori dell’enogastronomia, capaci di esprimere un pensiero libero e autonomo rispetto ai grandi circuiti del settore, capaci di raccontare la buona cucina e la buona tavola partendo “dal basso”. Il premio sarà consegnato ad Anna Maria Pellegrino, presidente dell'AIFB, Associazione Italiana Foodblogger, studiosa di cucina e volto noto della trasmissione “Geo” di Rai 3. Si è meritata il riconoscimento per la sua instancabile ricerca di valori (e sapori) dimenticati, per la sua competenza e per la grazia con cui sa esprimerla. La partecipazione alla consegna dei premi è libera, per la cena è richiesta una quota di 30 euro. Prenotazioni: 0422 849015. Email. info@ristorante perche.com

Eat Parade

E non è tutto: Davide Tangari sarà il protagonista della puntata di venerdì 14 febbraio di "Eat Parade", programma televisivo ideato e condotto da oltre vent'anni da Bruno Gambacorta e in onda su Rai 2 alle ore 13.30. Davide Tangari non è nuovo al programma Eat Parade: il 20 settembre scorso ha presentato 4 piatti utilizzando il quinto quarto del merluzzo, mentre il 25 ottobre, sempre dello scorso anno, il tema è stato l’oca allevata a latte e miele da Michele Littamé. Per questa nuova puntata Davide ha pensato di utilizzare la versatilità del radicchio, utilizzando differenti tipologie per declinarle poi in 4 piatti: