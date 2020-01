A tutta pizza: nuova vita per uno storico locale di Padova

Un angolo di Padova è pronto a “resuscitare”: lavori in corso nel locale situato all'angolo tra via San Francesco e piazza Antenore, a pochi passi dalla sede della Provincia di Padova.

Sede dello storico bar Antenore (chiuso nel gennaio 2012), l'esercizio commerciale era rinato come “Antenore Bistrot Lab” salvo però abbassare a sua volta le saracinesche a metà 2018. E a distanza di un anno e mezzo c'è chi ha deciso di investire tempo e denaro per ridare vita al locale: mentre gli operai lavorano per rimettere a nuovo lo stabile, sulle vetrine si legge a chiare lettere “Prossima apertura: Forbici Pizza Crunch”. Aspettando di scoprire la data esatta...