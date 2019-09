Nuovo riconoscimento in bacheca: Molino Rossetto premiato ai Bio Awards 2019

Molino Rossetto, azienda di Pontelongo, riparte alla grande dopo la pausa estiva aggiungendo al proprio ricco palmarès un nuovo riconoscimento. Si tratta del Bio Awards 2019 per la categoria farine e cereali, organizzato da Tespi Mediagroup per la rivista specializzata largo consumo "Bio&Consumi" nell'ambito della prima giornata di Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale in programma fino a lunedì 9 settembre presso BolognaFiere.

Il premio

A conquistare il premio, in particolare, la Farina Integrale 100% grano italiano da 1 kg biologica. Un prodotto di alta qualità, ottenuto dalla macinazione dell'intero chicco esclusivamente con frumento Made in Italy. A decretare la vittoria, una giuria di esperti composta da buyer di Gd e Do, normal trade e operatori del settore a cui è stato dato l'incarico di individuare i prodotti più innovativi lanciati sul mercato nel periodo compreso tra giugno 2018 e maggio 2019. Commenta Chiara Rossetto, amministratore delegato - insieme al fratello Paolo - dell'azienda di famiglia: «Il biologico è un segmento su cui investiamo molto. Basti pensare che sono ben 78 le referenze a nostro marchio che oggi si fregiano di questa certificazione tra cui 4 novità nel nostro nuovo ed esclusivo formato in brik con tappo dosatore, che proprio in questi giorni stiamo inserendo a scaffale».