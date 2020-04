Weekend e primo maggio: scoprire nuovi sapori con il brunch special edition di Radici

Tra altri e bassi, la quarantena certo ha ingegnato la creatività e il ristorante Radici sa bene che l’isolamento può essere davvero stressante. Ecco allora un modo per coccolarsi e volersi bene. In esclusiva per il weekend dell’1, 2 e 3 maggio, si può ordinare il brunch di Radici a casa, oppure con ritiro presso il ristorante. Nulla di più comodo.

Ma cosa prevede il menu?

Una selezione di piatti per rendere il tuo weekend un po’ speciale.

Pollo curry e ananas, yoghurt al cocco, riso nero saltato, cavolfiori gratinati. Plumcake alla cannella e infuso freddo di té e spezie. 25 euro.

Gallina in saor, insalata di sedano rapa, maionese alla senape, tacos di grano arso. Panna cotta al frutto della passione e cioccolato bianco. 20 euro.

Fiori di zucca ripieni, crema di zucchine e menta, salsa zafferano e mandorle, asparagi gratinati, patate al burro di malga e rosmarino. Tortino paradiso senza glutine. 25 euro.

Cous cous di mare, burrata, pomodoro ripieno, piovra in umido. Torta di pere con crema alla vaniglia. 30 euro.

Carpaccio di tonno, salsa tonnata, verdure in agrodolce, insalata croccante di carote, centrifuga di arancia, zenzero, lime. Torta di mele. 25 euro.

Come ordinare