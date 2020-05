Quattro mani anche a distanza: Morello e Valentinetti per il brunch special pizza a domicilio

Per il weekend del 15, 16, 17 maggio torna la proposta di Radici di via Andrea Costa. Il menù del ristorante così ricercato e unico non poteva certo deludere neanche nel delivery. Che significa?

Speciale pizza

Per il prossimo fine settimana una novità che mette insieme saperi e gusti: special pizza (che si potrà assemblare direttamente a casa) dal titolo “Insieme per ripartire”. Protagonista la pizza gourmet Radici di Andrea Valentinetti in collaborazione con Gigi Pipa di Alberto Morello.

Consegna a casa o con ritiro in locale

Con le nuove normative e per contenere il contagio da Coronavirus la possibilità di assaggiare i prelibati piatti non manca: consegna a casa o con ritiro in locale. Non solo, per rendere il weekend un po’ speciale si possono ordinare anche i cocktail di R2, realizzati dal barman Enrico Chillon.

Andrea Valentinetti

Come ordinare

Prenotazione da effettuarsi entro le ore 16 del giorno prima.

Consegna compresa entro 20 km dal punto vendita.

Possibilità di prenotazione sia a pranzo che a cena

Possibilità di ordinare anche solamente cocktails per il tuo aperitivo a casa

Chiamando al numero 049 2320525; scrivendo per mail ad info@radicirestaurant.it o contattando direttamente in chat nei portali social Instagram e Facebook sia per informazioni, sia per prenotazioni!

