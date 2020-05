Tutto pronto anche per i pranzi sui colli a La Roccola: il menu è sullo smartphone

I locali dei colli si adattano alla nuova situazione. Igienizzanti, mascherine, guanti e tutto quello che è necessario per la sicurezza in questo periodo di pandemia.

Per il menu basta scannerizzare il QR code

L’idea della cantina & agriturismo La Roccola di Cinto Euganeo è stata quella di creare un QR code dove, con una scansione, i commensali domenica 31 maggio e martedì 2 giugno (sempre alle ore 12.30 con la prenotazione obbligatoria in questo periodo) potranno consultare il menu direttamente da smartphone.

Tornare a vivere momenti di socialità

Questo è solo un passo avanti verso la nuova normalità, ma che ci permette di tornare a vivere momenti di socialità come un pranzo. Serve la giusta consapevolezza che metta tutti in sicurezza, la differenza lo fa il comportamento di ognuno. Una volta allineati in questo non ci resta che fare cin cin davanti a un bel piatto di risotto zucchine e fiori di zucca o una tagliata di manzo al rosmarino.

Scarica il menu di domenica 31 maggio e martedì a pranzo 2 giugno

Nel dettaglio

La Roccola Cantina & Agriturismo

Domenica 31 maggio

Martedì 2 giugno

dalle ore 12.30

In questo periodo particolare è obbligatoria la prenotazione

Il menu

Antipasto

Salumi di nostra produzione

sott’oli di casa

prodotti stagionali e tipici

Abbinato al “Battista” rosato spumante

Bis di primi

Risotto zucchine e fiori di zucca

Fettuccine al ragù di cinghiale

Abbinato al “Cynthius” chardonnay

Bis di secondi

Scaloppine ai sapori dell’orto

Tagliata di manzo al rosmarino

Abbinato al Colli Euganei Rosso

Contorni di stagione

Dolcetti misti della casa

Abbinato al nostro “Dolce Notte” moscato spumante

Il menu comprensivo di vino, acqua, caffè è di 28 euro

In questo periodo particolare è obbligatoria la prenotazione

Il menù non è divisibile in due persone.

In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.

In caso di disdetta è richiesto preavviso due giorni prima.

Info e prenotazioni

La Roccola

0429 94298

laroccola@libero.it

www.laroccola.it

https://www.facebook.com/laroccola

Via Dietromonte, 10

35030 Cinto Eugnaneo - Padova (Provinciale Este-Vo)

