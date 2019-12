Argento vivo: secondo posto per la coppia Ciokkolatte-Il Console nella sfida mondiale del "Gelato a due"

Avevano già incantato vincendo la selezione del Triveneto. E hanno sfiorato il titolo di campioni del Mondo: il maestro gelatiere Guido Zandonà di "Ciokkolatte" e lo chef Giacomo Allegra del ristorante "Il Console" di Saccolongo hanno ottenuto il secondo posto assoluto alla finale internazionale del concorso "Gelato a Due" alla 60ma edizione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone.

BarAwards

Un risultato reso ancor più storico dalla menzione speciale ottenuta per l'innovazione. Ma per Ciokkolatte - celebre gelateria di Padova - non è l'unico premio vinto, in quanto nella stessa giornata si è aggiudicata il terzo posto nella finale nazionale dei BarAwards 2019 nella categoria "Bar pasticceria gelateria dell'anno" del concorso organizzato da BarGiornale.