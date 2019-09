Brilla la “stella” di Biasetto: è tra i migliori bar d'Italia per il decimo anno consecutivo

L'ennesimo riconoscimento in una “carriera” costellata di premi e vittorie: la pasticceria “Biasetto” conquista “Tre Tazzine & Tre Chicchi”, la massima valutazione assegnata dalla guida “Bar d’Italia” del Gambero Rosso.

La “stella”

Sarebbe già da applausi così, ma non è finita qui: essendo il decimo anno consecutivo che il locale di via Facciolati a Padova ottiene tale “voto”, il Gambero Rosso gli ha consegnato la “stella” stile calcio, che testimonia l'inserimento numero 10 tra i migliori bar d'Italia. Per capire l'importanza di tale riconoscimento basti pensare che l'unico altro bar veneto insignito di tale onore è il Dandolo dell'Hotel Danieli di Venezia. Meglio di così...