“Alberghi e ristoranti d’Italia 2020”, dal Touring Club Italiano nuovo riconoscimento a Radici

Ebbene sì, i riconoscimenti per il ristorante padovano sembrano proprio non trovare fine. Domenica 1 dicembre durante la presentazione di “Alberghi e ristoranti d’Italia 2020”, la guida del Touring Club Italiano, Radici di Padova capitanato dello chef Andrea Valentinetti, ha ricevuto il premio “Migliori attrezzature in cucina”.

Le motivazioni

Il locale è stato scelto da Luigi Cremona, noto critico gastronomico e curatore della guida, e Berto’s, realtà affermata in tutto il mondo nel settore della cottura professionale per la grande ristorazione collettiva e per locali di piccole e medie dimensioni.

Si punta sempre all’eccellenza

Lo chef Andrea Valentinetti dichiara: «Siamo contenti di questo riconoscimento che premia le nostre scelte imprenditoriali e gli investimenti che abbiamo fatto e che stiamo facendo per rendere il Radici un punto di riferimento della ristorazione padovana e regionale. Per mettere in tavola la nostra filosofia di cucina erano necessarie attrezzature disegnate nei minimi particolari, così mi sono occupato io stesso dello studio degli spazi con i tecnici».

Il festival

La presentazione si è tenuta durante il “Festival della gastronomia”, la manifestazione organizzata da Luigi Cremona e dall’editore Witaly, che racchiude altri momenti molto importanti del settore, come le selezioni per Chef emergente e Pizzaiolo emergente del nord Italia. La kermesse si è tenuta al MIND, il Milano Innovation District, il nuovo quartiere milanese dell’innovazione, con il campus del polo scientifico dell’Università degli Studi di Milano, lo Human Technopole e le sedi di altre importanti istituzioni.

Il ristorante

Radici Restaurant

via Andrea Costa 18/a, Padova

Telefono: (+39) 049 232 0525

Email: info@radicirestaurant.it

https://www.radicirestaurant. it/

https://www.facebook.com/ radici.terraegusto/

