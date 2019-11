Prodotti del territorio, in scena: si alza il sipario su "Sapori d'Autunno"

Una due giorni di straordinaria importanza a livello locale. E a livello culinario: Sapori d’Autunno, manifestazione dedicata alla cultura gastronomica per la promozione della produzione agricola del territorio - organizzata e promossa dalla Provincia di Padova in collaborazione con il Comune di Padova - per la sua 14esima edizione torna in Prato della Valle (Lobo di Santa Giustina) sabato 9 e domenica 10 novembre.

La presentazione

Il programma è stato presentato in occasione di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato: Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, Fabio Miotti, consigliere provinciale delegato all’Agricoltura, Antonio Bressa, assessore alle Attività produttive e Commercio del Comune di Padova, Ermanno Berto, assessore alle Attività produttive e Commercio del Comune di Abano Terme, Marco Gottardo, direttore Federalberghi, Roberto Betto, CIA, Clarissa Gullotta, Confagricoltura, Giovanni Roncalli, Coldiretti. Dichiara Fabio Bui: «Sarà un weekend all’insegna del gusto, dove il pubblico potrà incontrare direttamente le aziende agroalimentari della provincia, acquistare i loro prodotti d’eccellenza, degustare i sapori di stagione e partecipare gratuitamente a laboratori, showcooking e workshop formativi, dedicati agli adulti e ai bambini. Un’occasione unica per conoscere da vicino i tesori della gastronomia del territorio, attraverso percorsi di degustazione inediti e per apprendere metodi di produzione della filiera alimentare».

Sapori d'Autunno

L’evento è garantito anche in caso di maltempo. Tutte le attività, le esposizioni e le degustazioni saranno al coperto, all’interno di un padiglione riscaldato, presso Prato della Valle - Lobo di Santa Giustina. Come spiega Fabio Miotti, consigliere provinciale delegato, «quest’anno Sapori d’Autunno ha voluto sposare un programma ricco di gusto ma anche di formazione: saranno presenti 33 stand di produttori del territorio che venderanno prodotti tipici di stagione a km zero, coinvolti in quattro diverse degustazioni, dove esalteranno i propri prodotti di eccellenza, e in sei appuntamenti formativi gratuiti, organizzati da Coldiretti Padova, CIA - Agricoltori Italiani Padova e Confagricoltura Padova». La manifestazione è organizzata e promossa dalla Provincia di Padova con la collaborazione del Comune di Padova e vede la partecipazione di Coldiretti Padova, CIA Agricoltori Italiani Padova e Confagricoltura Padova. Orari: dalle ore 9 alle 21. L’evento è a partecipazione gratuita, mentre le degustazioni saranno a pagamento con una quota di 10€ per ciascun partecipante che sarà possibile versare in loco oppure online, prenotandosi attraverso il sito www.saporidistagione.it. All’interno del padiglione sarà allestito un punto di ristorazione. Per scoprire il programma della manifestazione e per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.saporidistagione.it o la pagina Facebook Sapori di Stagione.

Elenco espositori

L'elenco degli espositori in rigoroso ordine alfabetico. In loco sarà possibile acquistare i prodotti di ciascun produttore presente all’evento.

Agr. Storica Rio Storto - Formaggi e latticini

Apicoltura Molon - Miele, propoli e pappa reale

Apicoltura Piccolo - Miele, pappa reale, propoli, liquori

Az. Agr. Cappello Mattia - Carne chianina

Az. Agr. Michele e Luca Littamé - Oche fresche e prodotti d’oca

Az. Agr. Pasquali Matteo - Radicchio e ortaggi

Az. Agr. Ponchio - Farina di grano tenero e di mais

Az. Agr. Reassi - Vino, olio e succo d’uva

Az. Agr. San Pio X dal 1708 - Prodotti del campo crudi deidratati

Az. Agr. Scudellaro - Carni e salumi di avicola

Az. Agr. Turato Silvano - Formaggi freschi e stagionati

Az. Agr. Valle Madonnina - Formaggi e salumi

Bertelli Salumi - Salumi

Casa Cason - Insaccati

Coop. Agr. Veneta Due - Formaggi e latticini

Frantoio Colli del Poeta - Olio extra vergine d’oliva e derivati

Gardin Armando - Ortaggi

Herbist Piante Officinali - Infusi composti con piante officinali

Conserviera Laura Frizzarin Conserve sott’olio

L’Abbazia del Gusto - Confetture e miele

L'Euganetta - Miele e derivati dei Colli Euganei

La saggezza della terra - Coltivazione di zafferano

La Scuderia - Vino e olio extra vergine d’oliva

Menesello Nazareno - Carne di coniglio

Ortocorto Soc. Coop. Agr. - Frutta e ortaggi

Panificio Pellegrini - Pane e prodotti dolciari

Prukaren - Confetture e conserve di montagna

Soc. Agr. F.lli Scremin - Carne e derivati

Soc. Agr. F.lli Soranzo - Funghi

Soc. Agr. La Fazenda - Insaccati

Soc. Agr. Scacco - Prodotti di bufala

Terre Euganee Soc. Coop. Agr. - Frutta e verdura

Visvita S.r.l - Pasta secca e farine biologiche

Il programma completo

Di seguito il programma di Sapori d’Autunno 2019

Venerdì 8 novembre

Ore 20.30 - 22: Cena inaugurale con i prodotti delle aziende partecipanti a Sapori d’Autunno

Ore 22: Chiusura

Sabato 9 novembre

Ore 9: Apertura

Tutta la giornata: Workshop “Conoscere gli Asini”. Un laboratorio dedicato alla conoscenza degli asini: animali che amano stare a contatto con le persone, in particolare con i bambini e rappresentano un patrimonio importante, simbolo del legame tra agricoltura e tradizione. A cura della Soc. Agricola “Terra degli Asini” e Cia-Agricoltori Italiani Padova. PARTECIPAZIONE GRATUITA

Ore 10 - 11: Workshop “Show Cooking con l’agrichef”. Show cooking con l’agrichef Diego Scaramuzza, ospite fisso della popolare trasmissione Geo di Rai 3 nonché Presidente degli agriturismi di Terranostra. Organizzato da Coldiretti Campagna Amica Padova. PARTECIPAZIONE GRATUITA

Ore 12 - 15: Degustazione: “Tavola del contadino”. Scopri i prodotti in degustazione e prenota on line la tua presenza sul sito www.saporidistagione.it

Ore 15 - 16: Workshop: “I detective della spesa con degustazione al buio”. Gli agriturismi di Campagna Amica invitano ad indossare i panni del... detective della spesa! Sarà chiesto ai partecipanti di diventare protagonisti di una vera e propria indagine e di riconoscere i prodotti del territorio attraverso l’esperienza sensoriale. Organizzato da Coldiretti Campagna Amica Padova.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Ore 16 - 17: Degustazione: “Il gusto della tradizione”. Scopri i prodotti in degustazione e prenota on line la tua presenza sul sito www.saporidistagione.it

Ore 20 - 21: Chiusura

Domenica 10 novembre