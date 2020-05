Valbruna, ristorante di Limena, riapre in sicurezza: rivoluzionati gli ambienti e i menu

Riaprire con la consapevolezza di lasciare l'incertezza alle spalle e con una visione positiva e sicura del futuro. È con questi sentimenti che il Ristorante Valbruna sintetizza il proprio spirito in occasione della riapertura avvenuta giovedì 21 maggio, sia per il Bistrot che per il Ristorante.

La sicurezza

«Durante questi mesi non siamo rimasti con le mani in mano - racconta Elisa Vianello titolare del Valbruna -. Poco prima del lockdown sono stati creati nuovi locali e nuovi bagni; abbiamo inoltre ampliato e rinnovato la terrazza-giardino con nuove postazioni per gli amanti dei cocktail e per assicurare maggiore spazio sia all'interno che all'esterno di Valbruna, che dispone inoltre di un ampio parcheggio esclusivo. Oltre ad adottare tutte le disposizioni previste da decreto abbiamo acquistato anche un sanificatore ad ozono per ambienti e garantire costante sicurezza. Abbiamo infine da poco approntato i nuovi menu, sia per il Bistrot che per il Dining, e la nuova drinklist per restituire un senso di rinascita e positività a tutti i nostri clienti: siamo pronti a ricominciare sempre col sorriso, stavolta coperto dalla mascherina, e con tanto entusiasmo!».

Ecco in sintesi tutte le novità:

Bistrot

Dalla cucina, capitanata da Davide Tangari, nuovi menu sia al bistrot, sia al ristorante.

Nuovo ampio ambiente con parete finestrata

Terrazza rinnovata negli spazi e nel verde

Ambienti igienizzati e sanificati con sanificatore ad ozono

Nuovi bagni realizzati esclusivamente per la clientela bistrot

Nuova immagine social con uno stile fresco, dinamico e pop

Nuovi menu “Piatti dal mondo” e “Classici”

Cocktail bar

Nuovo spazio Cocktail bar esterno

Nuova Drinklist

La Drinklist è stata studiata durante queste settimane di pausa forzata su due fronti: “Ricerca e Curiosità”, spaziando dalle sensazioni fruttate a quelle vegetali e speziate, senza trascurare i grandi e intramontabili Classici.

Sempre alla ricerca di nuovi ingredienti da elaborare e di piccole realtà enoiche, o particolari tecniche da adottare, Christian Lorenzato e Andrea Camparmò hanno affinato nuovi drink realizzandoli con distillati, liquori, “spezie liquide” e ingredienti da tutto il mondo, reinterpretati poi in chiave fusion.

Info

Ristorante Valbruna

Via del Santo, 2/A, 35010 Limena PD

Tel +39 049 645 1237

www.valbrunalimena.com

info@valbrunalimena.com

https://www.facebook.com/valbrunalimena