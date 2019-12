Un vero exploit: “Valbruna” sul podio dei ristoranti rivelazione dell'anno in Italia

A chiudere la Top Ten c'è un leccese. Nel mezzo due romani. Poi è un monopolio milanese. Anzi, quasi un monopolio. Perché al secondo posto si legge “Limena, Padova”. Il che rende ancor più importante un simile exploit: “Valbruna” sul podio nella classifica “Ristorante rivelazione dell'anno - Pemio Celli Group” stilata da BarGiornale, prestigiosa rivista specialistica.

Valbruna

Un vero “colpaccio” per il ristorante - bistrot - cocktail bar di Limena gestito con maestria dal trio Elisa Vianello - Davide Tangari - Christian Lorenzato e che di giorno in giorno vede salire le sue quotazioni a livello nazionale. Ed è una medaglia d'argento giustamente festeggiata a dovere dallo staff del locale, che sulla propria pagina Facebook esclama: «Onorati di essere affiancati accanto a ristoranti del calibro di VÒCE Aimo E Nadia, primo classificato, e It Milano, terzo, entrambi di Milano. Grazie a tutti voi che ci sostenete tutti i giorni a fare sempre meglio!». Perché questo è solo l'inizio...