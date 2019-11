Guida Michelin 2020, anche due ristoranti padovani tra i migliori per rapporto qualità-prezzo

A tutti piace mangiare. Anzi, ci correggiamo: a tutti piace mangiare bene. Ulteriore (e doverosa) aggiunta: a tutti piace mangiare bene, possibilmente spendendo poco. Ma di preciso, in quanto consiste il suddetto “poco”? C'è chi lo ha quantificato: si tratta della Guida Michelin, che anche per l'edizione 2020 ha fatto scendere in campo... l'omino Michelin.

Bib Gourmand

La sua faccia sorridente con tanto di lingua che si lecca i baffi contrassegna infatti i ristoranti che - stando a quanto affermato dalla Guida stessa - propongono “una piacevole esperienza gastronomica con un menu completo a meno di 35 euro”, ovvero quelli col miglior rapporto qualità-prezzo. Una classificazione che negli anni ha fatto storcere il naso a più “puristi”, sostenendo che alcune soluzioni in realtà possono superare tale cifra. La Guida Michelin, però, è sempre la Guida Michelin, e nell'elenco dei ristoranti “Bib Gourmand” di tutta Italia ne compaiono anche due della provincia di Padova. In rigoroso ordine alfabetico: “Al Palazzon” di Galliera Veneta e “Baracca - Storica Hostaria” di Trebaseleghe. Non vi resta che provarli...