Come affrontare il post-covid? Al Valbruna, ristorante di Limena, nuovi menu e ambienti rinnovati

Valbruna, il ristorante di Limena, ha riaperto e non sono mancate le novità in un periodo post covid dove tutto è stato inevitabilmente messo in discussione. Una sfida che non ha visto impreparato Davide Tangari e la sua brigata ma che, anzi, è stata accolta con quattro menu in linea con il momento di rinascita che stiamo vivendo, assicurando sempre l’alta qualità degli ingredienti utilizzati e dando spazio anche a piatti vegetariani (grazie anche alla disponibilità dell’orto a pochi metri dal ristorante).

Ecco in sintesi tutte le novità al Ristorante Valbruna:

Maggior spazio tra i tavoli in ambiente green in linea con una filosofia eco-friendly;

sliding door per assicurare maggior comfort e tranquillità per gli ospiti;

ambienti igienizzati e sanificati con sanificatore ad ozono;

bagni rinnovati e ad uso esclusivo per il Dining;

quattro Nuovi menu degustazione: Acqua - Terra - Davide – Italia Centopercento.

Menu Italia Centopercento

Omaggio all’Italia di oggi, in linea allo stato d’animo che stiamo vivendo, un personalissimo tributo al nostro Paese in formato temporary di 3 portate, una “Limited edition” solo per le prime 40 prenotazioni.

Menu Terra

Sei portate che proseguono il percorso del menu precedente: include piatti vegetariani come l’“Insalata di Tempeh di ceci, crema di zucchine, verdure croccanti”, piatti consolidati come le “Tagliatelle con ragù di corte e Vermouth Cocchi” o ingredienti insoliti e graditi come la “Costatina di asino alla brace con radice di luce al Whiskey Bourbon Bulleit”. In queste 2 ultime proposte tra gli ingredienti emerge l’uso sapiente dei distillati grazie anche al direttore di sala Christian Lorenzato.

Menu Acqua

Costituito da sette portate, evoluzione del precedente menu “Mare”, abbraccia ingredienti di fiume come per il piatto “Avannotti di trota fritti, crescione, maionese al lime”, di mare con la “Ventresca di Tonno e taccole” completato al momento con una zuppetta tiepida di pomodori datterini, olive verdi e capperi, e spazia anche sul classico rassicurante come i “Bigoli al torchio, made in Valbruna, con salsa di acciughe, pinoli e uvetta, scalogno al lampone”.

Menu Davide

Il menu personalissimo ed essenziale di Davide Tangari giunto al terzo step, dopo “La prima di Davide” e “La versione di Davide”. In questo percorso lo chef si è sentito libero di esprimere la sua creatività, le sue esperienze e le sue innovazioni in un percorso di 8 portate mixando con abilità classicismo e sapori nuovi. Ecco quindi lo “Sgombro con rapa di Chioggia, melograno, robiola vaccina, noci” piatto con cui Davide ha vinto le selezioni Nord del concorso nazionale Chef Emergente organizzato da Luigi Cremona, o gli innovativi “Nervetti con cozze, arachidi e cranberries”, ma anche lo Spaghetto Fracasso condito con un personalissimo Miso di Fave”.

La summer edition del bistrot

Il Ristorante andrà in vacanza a luglio e agosto per far posto alla summer edition del bistrot, con nuovi cocktail, tapas, bbq e pizze in collaborazione con la Premiata Fabbrica Pizza di Bassano del Grappa.