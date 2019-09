Fornelli roventi: la padovana Silvia Moro pronta per il “Festival di Sanremo” degli chef

Ci sarà anche la chef Silvia Moro (Ristorante Aldo Moro di Montagnana - Padova) tra gli otto cuochi che si “sfideranno”, venerdì 4 ottobre, per l’edizione 2019 del Festival di Sanremo degli Chef.

La giuria

L’evento è in programma al Teatro dell’Opera del Casinò sanremese (lo stesso che ospiterà l’anteprima del Festival canoro a dicembre) e si svolgerà in diretta, davanti al pubblico in sala e soprattutto davanti ad una giuria di grandi personaggi del mondo del food. Presidente di giuria, lo chef Carlo Cracco, istrionico chef pluristellato, noto personaggio televisivo e mattatore di MasterChef. Ad affiancarlo il maestro pasticcere Maurizio Santin noto anche per il suo programma “ Dolcemente “ trasmesso dalla tv del Gambero Rosso. Accanto a loro la neo eletta Miss Italia Carolina Stramare, madrina del Festival alla prima uscita pubblica in Liguria. Alla conduzione della serata Paolo Massobrio, critico gastronomico e autore dell’omonima guida. Una giuria che attende piatti fantasiosi e prelibati, legati al tema di questa edizione: cibo e territorio.

La sfida

Una serata, comunque, tutta dedicata agli chef e alla loro creatività e bravura, nell’ambito di una manifestazione incentrata sul mondo del cibo - “Sanremo con Gusto” - che si articolerà in quattro giorni, dal 3 al 6 ottobre, tra esposizioni di prodotti, degustazioni, menù a tema, con la partecipazione significativa di Slow Food. Tornando al Festival degli Chef, gli otto cuochi selezionati rappresentano ben cinque regioni d’Italia e ovviamente anche modi differenti di concepire la cucina. Questi gli sfidanti di Silvia Moro: Jerome Migotto (Ristorante Le Piemontesine Cuneo), Giovanni Ricciardella (Cascina Vittoria di Pavia), Simone Vesuviano (L’Acciughetta di Genova), Riccardo Farnese (U Titti di Lingueglietta - Imperia), Daniela Sansone (Ristorante Villa Marchesa di Castelnuovo Cilento - Salerno) Alessandro Ballerio ( Ristorante Blend4 di Azzate - Varese), Nicoló Vignarelli (Osteria Santa Maria di Trecate – Novara).