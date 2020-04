Valbruna, ristorante di Limena, non si ferma: piatti pronti e cocktail a casa, anche per Pasqua

Valbruna non si ferma! Da qualche giorno infatti la cucina e il cocktail bar del Ristorante Valbruna di Limena si sono attivati per portare il gusto Valbruna a casa con diverse iniziative. Come?

Campagna video social

Campagna video social (Facebook e Instagram) con ricette da fare a casa. Grazie alle videoricette autoprodotte Davide Tangari spiega come preparare a casa piatti semplici ma gustosi. Accanto allo chef il direttore di sala Christian Lorenzato suggerisce da casa sua come realizzare Cocktail veloci con pochi ingredienti.

Home delivery piatti bistrot

Dal sito Valbruna ecco il menu del Bistrot che arriva direttamente a casa: dalle proposte di crudi come le selezioni di crostacei e di pesce, alle proposte internazionali con i piatti unici dal mondo, dai nostri piatti classici alla pasta fresca con i sughi made in Valbruna.

Home delivery cocktail

Home delivery cocktail già pronti preparati da Christian Lorenzato e Andrea Camparmò da versare nel bicchiere (ghiaccio sottovuoto compreso) in versione single, in bottiglia da 1 litro o con i Drink kit per i cocktail più classici da preparare a casa come il Gin Tonic, Moscow Mule e altri ancora.

Home delivery menu di Pasqua

Ecco la proposta (consegna domenica dalle 10 alle 12)

Insalata di asparagi bianchi di Bassano del Grappa e verdi, guanciale croccante, uova di quaglia, nocciole e scaglie di Grana Padano

Fusilli “Monograno Felicetti” con ragù d’oca di nostra produzione (da cucinare e condire a casa)

Stinco d’agnello cotto a bassa temperatura con patate novelle al forno

Pastiera napoletana

Tutte le preparazioni e le consegne sono effettuate nel rispetto delle attuali normative vigenti utilizzando guanti e mascherine come da ultimo DPCM. Per info, consegne e dettagli https://www.valbrunalimena.com/delivery/

