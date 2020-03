Come acquistare da casa i vini Ca' Lustra e le ultime novità

Riceviamo e pubblichiamo:

"Come alcuni di voi sanno, da sempre offriamo il servizio di spedizione dei nostri vini via corriere. Per i più curiosi e appassionati, e solo per le prossime settimane, proponiamo una novità: il terzetto dei nostri rossi di punta dell’annata 2013, una delle migliori degli ultimi 20 anni per equilibrio e ricchezza.

Edizione limitata “Grandi Annate”

Per chi vuole scoprire l’evoluzione acquisita dai nostri rossi 2013:

• Confezione da 3 bottiglie: Merlot Sassonero 2013, Cabernet Girapoggio 2013 e Rosso Natìo 2013.

Per chi cerca un confronto fra vecchie annate e qualche anteprima:

•Confezione da 6 bottiglie: Merlot Sassonero 2013, Cabernet Girapoggio 2013, Rosso Natìo 2013, Merlot Sassonero 2015, Cabernet Girapoggio 2015 e Rosso Natìo 2015.

Boschetto 2017

Tra le cose che potreste voler degustare c’è il Boschetto.

Da un piccolo appezzamento di Garganega non lontano da Ca’ Lustra è nata una nuova etichetta: il Boschetto. Dopo qualche anno di prove, nel 2017 abbiamo imbottigliato la prima piccola partita di questo bianco macerato in confezione ancora provvisoria, ma che presto avrà veste definitiva.

Scopri di più http://www.calustra.it/news/il-boschetto/

Oltre alle novità vi ricordiamo che potete acquistare tutti i prodotti Ca’ Lustra:

Vini Ca’ Lustra

Vini di pronta beva per la cucina quotidiana.

Scopri di più http://www.calustra.it/categoria-prodotto/vini-ca-lustra/

Selezioni Zanovello

I nostri Cru.

Scopri di più http://www.calustra.it/categoria-prodotto/selezioni-zanovello

Dolci e Spumanti

Scopri di più http://www.calustra.it/categoria-prodotto/dolci-e-spumanti/

Terre Siciliane

Coltiviamo dal 2005 alcuni ettari di vigna in provincia di Palermo, sulle colline tra Partinico e Alcamo.

Scopri di più http://www.calustra.it/categoria-prodotto/terre-siciliane/

Prodotti a marchio Ca’ Lustra

Olio dei Colli Euganei e siciliano, aceto, sale aromatico, miele, grappa e altro ancora!

Come fare

Potete acquistare tutti i nostri prodotti e riceverli tranquillamente a casa tramite corriere. Per procedere contattateci telefonicamente allo 0429 94128 (orari 9-12.30/14.30-18.30) o via mail scrivendo a info@calustra.it.

Abbiamo deciso di agevolare questa modalità di vendita facendoci carico di parte del costo di spedizione. Per tutta Italia sarà di soli 10 euro con l’acquisto minimo di 6 bottiglie anche miste.Vi segnaliamo inoltre che alcuni dei nostri vini sono acquistabili online su Wineshop.it. https://www.wineshop.it/it/

Per acquistare i nostri vini su Wineshop.it, clicca qui https://www.wineshop.it/it/catalogsearch/result/?f=ca+lustra&q=lustra

Info

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it"