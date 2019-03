“Le donne nella Grande Guerra”, presentazione del libro a Villa Estense

Domenica 10 marzo alle ore 10 presso la Sala Comunale di Palazzo Valentinelli a Villa Estense (PD), l’autrice padovana Bruna Mozzi presenterà il libro “Le donne nella Grande Guerra” (128 pagine, 8,90 euro).

Pubblicato nel maggio 2018, nella collana “La Grande Guerra eroi e battaglie” della casa editrice Biblioteca dei Leoni di Castelfranco Veneto, è un testo divulgativo corredato da diverse immagini dell’epoca che tratta il ruolo delle donne nel primo conflitto mondiale, di primo piano nonostante le funzioni ausiliari.

Dalle donne in fabbrica e nei campi alle portatrici carniche, passando per le crocerossine e le belle spie come Mata Hari, fino a quelle fucilate per eccesso di zelo come l’inglese Edit Cavell: la panoramica offerta dall’autrice è ampia e ben approfondita. Modera la prof.ssa Luciana Permunian e allietano la presentazione gli intermezzi musicali a tema del Coro Dietro le Quinte diretto dal Maestro Luisa Benato.

Ingresso libero.

Info web

http://www.comune.villaestense.pd.it/le-donne-nella-grande-guerra