Il 16 ottobre apre a Padova in via S. Marco il nuovo store Euronics-Bruno

25 nuovi occupati in un edificio a basso impatto ambientale con 1.500 metri quadrati di spazi vendita circondati da un’area verde. Apre a Padova il 16 ottobre il nuovo store Euronics-Bruno, gruppo leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, presente in tutta Europa con oltre 11.500 punti vendita.

Ad attirare i clienti, almeno nei primi giorni, una forte scontistica, con offerte molto forti presentate nel volantino di apertura in distribuzione in questi giorni.

L’apertura sarà preceduta martedì 15 dall’inaugurazione alle 18.00, aperta al pubblico. Al taglio del nastro, Enza e Pina Bruno, la proprietà, e il Presidente della società, Maurizio Andronico. Ospiti d’eccezione i giocatori della prima squadra del Petrarca Rugby, società che trova in Euronics-Bruno un nuovo sponsor.

Il nuovo store di Padova fa parte del gruppo Bruno S.p.A., azienda a tradizione familiare fondata nel 1936 che si pone per dimensione al vertice delle aziende Retail di elettronica di consumo italiane. 28 i punti vendita in Italia e circa 700 i dipendenti.

Una scommessa quella di Padova per gli investitori, che si trovano a fronteggiare un mercato complesso, ma anche un’importante opportunità di lavoro per molti, in un momento in cui il commercio, dal dettaglio ai supermercati, attraversa un momento di crisi e assume poco.

Buona infatti la ricaduta occupazionale, calcolata sul fatturato previsto a regime di circa 25 unità. Anche a Padova Bruno propone una consuetudine aziendale, quella di assumere giovani e donne e di offrire stabilità: sugli oltre 700 dipendenti del gruppo, con + 46% di assunti in sei anni, la media di età è di 35 anni e oltre il 90% sono contratti a tempo indeterminato. Lo store di via San Marco di fronte Harley-Davidson Padova, si avvarrà infatti di personale assunto a tempo pieno, soprattutto studenti e donne.

Un’altra consuetudine di Bruno S.p.A. è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Il grande edificio, elegante e moderno, si autoalimenta da un punto di vista energetico grazie ad un impianto fotovoltaico di circa 44,55 kwp. Le luci all’interno e all’esterno sono a Led a bassa emissione.

Lo store si trova in un delicato punto di snodo tra arterie di grandi comunicazione e aree commerciali con grandi afflussi. Circondato da un’area verde piantumata di quasi 1000 metri quadrati e da un parcheggio da 75 posti, la sua disposizione è stata studiata per non impattare sulla viabilità dell’area, anche grazie all’allargamento di via Quintino Sella, portata da una a due corsie. Ampia, inoltre, la disponibilità di orario, con apertura continuata dalle 9 alle 20 dal lunedì al sabato e dalle 10 alle 20 la domenica, ben 82 ore a settimana!

Tra le novità nel negozio di Padova rispetto al format di Euronics-Bruno, che ha come punto di forza le eccellenze dei prodotti e l’attenzione al cliente, nuovi servizi come il “personal shopper” per i clienti gold, che avranno un numero diretto da contattare e un servizio di progettazione su misura per le installazioni più complesse, e corner esperenziali, come quello dedicato al “perfect vision” per Tv con colori più vivi, miglior contrasto ed immagini più dettagliate e profonde.