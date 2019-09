Per sostenere imprese e cittadini: importante accordo tra Confartigianato e un Comune della Bassa

Per fornire una serie di servizi per le imprese e per i cittadini: al via una nuova partnership tra Confartigianato Imprese Padova e Comune di Tribano.

Iniziative

A Tribano risiedono oltre 4.300 cittadini e operano circa cento imprese: per loro muoversi tra i cavilli della burocrazia sarà più facile con le iniziative che saranno messe in campo grazie a questa intesa. Spiegano Roberto Boschetto, Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Padova e il Presidente mandamentale Francesco Pastò: «Metteremo a disposizione gli esperti del nostro ufficio bandi e degli sportelli Ebav (l’ente bilaterale artigianato veneto) e Saninveneto per consentire ad imprenditori e cittadini di conoscere e partecipare a tutte le opportunità messe a disposizione de enti come la Regione e la Camera di commercio, ma anche dagli enti bilaterali. Offriremo poi una consulenza in merito all’energia, grazie al nostro servizio SOS Energia, anche in vista dell’entrata in vigore del passaggio obbligatorio al libero mercato».

Sportello lavoro

In programma anche una collaborazione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, grazie ad uno sportello lavoro. Inoltre, saranno concordate iniziative ed incontri di approfondimento su tematiche riguardanti il lavoro. Precisano Massimo Cavazzana e Nikolas Vigato, rispettivamente Sindaco e Consigliere comunale con deleghe al lavoro, commercio e attività produttive del Comune di Tribano: «Le scelte di politica economica degli ultimi tempi hanno sicuramente teso la mano più ai grandi investitori. L’Italia è però da sempre costituita da piccole e medie imprese che con le famiglie costituiscono il motore della nostra economia. Comune di Tribano e Confartigianato si sono incontrate nella necessità e nel desiderio di dare sostegno alle realtà e alle famiglie del nostro territorio».