Monselice, Ceva sostituisce gli scioperanti nella notte: l'intervento dei carabinieri

Lunedì sera è stato firmato l’accordo che stabilisce che i sessanta dipendenti dei magazzini Ceva passeranno sotto la società Caris. I lavoratori manterranno le stesse condizioni di prima (in termini di Tfr, spettanze e condizioni economiche) garantite dalla vecchia cooperativa Mrx. La trattativa è stata condotta da Filt Cgil di Padova. Da venerdì scorso i lavoratori erano scesi in sciopero per far valere i loro diritti.

LE RICHIESTE. Lo scorso sabato pareva che si fosse raggiunto una bozza di accordo, ma nella tarda serata di domenica alcuni lavoratori si sono accorti che le luci all'interno dei capannoni erano accese e che l'attività era ripartita. Sul posto sono accorsi in presidio gli operai della Mrx e hanno chiamato i carabinieri di Monselice. I militari hanno sedato gli animi e i camion pronti a partire sono stati fermati.