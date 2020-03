Adl contro Alì: «Fanno propaganda sulle assunzioni approfittando dell'emergenza Coronavirus»

Non è affatto piaciuto ai lavoratori Alì iscritti al sindacato Adl Cobas il comunicato fatto da Alì nei giorni scorsi in cui si parla di 160 assunzioni per quanto rigurda personale impiegato nella logistica.

Lavoratori

«Il comunicato di Alì - spiega il delegato Adl, Marco Zanotto - non dice che i 130 lavoratori iscritti con Adl Cobas, su 150, sono in sciopero da domenica, perché l'accordo voluto da noi per certi punti, come la continuità con anzianità e condizioni retributive, riporta in aggiunta la cancellazione dei diritti sindacali e impone ai lavoratori la possibilità del cambio di mansione a piacimento dell'azienda, dell'orario di lavoro e che possono essere trasferiti in qualunque altro magazzino o unità produttiva».

Adl

«Noi come Adl abbiamo sempre sostenuto che fosse necessaria l'internalizzazione dei lavoratori del magazzino e che finisse il lavoro in appalto. Tra l'altro da quando siamo entrati come sindacato abbiamo riportato attraverso la lotta la legalità all'interno dato che chi era in appalto sottopagava le maestranze evadeva i contributi ecc. Ora Alì vorrebbe cancellare le lotte, cancellare i diritti sindacali per poter imporre ai lavoratori quello che vuole. Inoltre arrivano all'internalizzazione dopo aver fatto due conti dal punto di vista economico dato che non gli convenivano più gli appalti, dato il costo del lavoro».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emergenza

«Avevamo chiesto ad Alì di spostare l'operazione più avanti, almeno di un mese, per l'emergenza da Coronavirus, anche per lasciare tranquilli i lavoratori che nonostante l'epidemia si spaccano la schiena dentro il magazzino e sono anche spaventi dall'emergenza sanitaria (tra l'altro hanno ricevuto solo una mascherina usa e getta dall'inizio dell'emergenza, nonostante stiano a stretto contatto dentro), ma a quanto pare l'intenzione di Ali e proprio quella di sfruttare la pandemia a loro favore, infatti hanno rifiutato di farlo neanche un mese di tempo e hanno imposto un accordo alle sole loro condizioni a soli 10 giorni dal passaggio».