Aggregazione tra Aim, Ava ed Etra: siglato un protocollo d'intesa

In ottemperanza all'indicazione impartita dai soci, procede il percorso per valutare l'opportunità di un'aggregazione tra Aim, Ava ed Etra. I presidenti di Etra, Andrea Levorato, di Ava, Carlo Lovato, e di Aim, Paolo Colla, hanno siglato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa che sancisce la collaborazione tra le tre società ai fini della individuazione di un processo aggregativo tra le stesse, come da incarico ricevuto dalle rispettive proprietà.

In attuazione di quanto concordato, le tre società hanno emesso in questi giorni un avviso pubblico per manifestazione d'interesse, allo scopo di individuare un advisor unico che dovrà analizzare le tre società, i rispettivi dati economici, finanziari e patrimoniali, i rispettivi punti di forza e di debolezza, per predisporre poi un elaborato contenente il possibile scenario aggregativo e di sviluppo industriale. Lo studio fornirà pertanto alle rispettive proprietà gli elementi conoscitivi necessari alla successiva decisione sull'avvio del percorso aggregativo. L'avviso pubblico per manifestazione d'interesse è reperibile sui siti web delle tre società.