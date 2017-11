Al forum di Roma anche gli imprenditori di Ascom Padova con manifesto per l'innovazione

Alla due giorni di incontri, dibattiti e confronti tra impresa, politica ed istituzioni che a Roma hanno impegnato i giovani imprenditori Confcommercio per analizzare le tematiche collegate all’innovazione come leva di crescita: il punto di vista dei giovani imprenditori italiani”. erano presenti anche i rappresentanti del mondo associativo di Ascom Padova.

I LAVORI



Massimiliano Losego, Presidente Gruppo Giovani Confcommercio Padova, Riccardo Capitanio, Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Veneto e Stefano Piccolo, Consigliere Gruppo Giovani Padova, hanno partecipato ad un impegnativo confronto per sviluppare il tema del “come” garantire una crescita sostenibile e rispettosa delle aziende e dei territori, con un occhio attento all’impatto della Digital Trasformation, che sta ridisegnando mercati e modelli di business e di cui si è cercato di capire il ruolo di attivatore dei processi di crescita delle imprese italiane. Tempi di approvazione delle leggi, trasformazione del welfare e del lavoro, livelli di tassazione, frammentazione delle competenze come freno all’innovazione, analisi della situazione legata al mondo del turismo, spesa pubblica, produttività, sono solo alcuni dei temi presi a spunto di analisi. Un lavoro realizzato insieme al Digital Transformation Institute, i cui risultati costituiranno la base di confronto e discussione sulla quale contribuire a costruire il Paese che ci piace. “Un’ esperienza di confronto indispensabile – ha commentato Massimiliano Losego, presidente dei Giovani di Ascom Padova - per poter utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla Digital Trasformation in modo sfidante e performante”.