ALIS STA ARRIVANDO A PADOVA!

Per la prima volta al Gran Teatro Geox lo show di tutte le emozioni con i migliori Artisti dal Cirque du Soleil e dal Mondo del Nouveau Cirque.

Stanno arrivando gli artisti di ALIS Christmas Gala, reduce dai 5 spettacoli di Bologna dei quali 4 Sold Out. Grande attesa a Padova per lo show accompagnato dal pieno consenso della critica, dall’enorme successo di pubblico. Al Gran Teatro Geox restano pochi biglietti per lo spettacolo pomeridiano del 16 dicembre. Gli altri 3 in cartellone sono già Sold Out. meglio affrettarsi.

Sono i risultati ottenuti che parlano per ALIS e che confermano la qualità ed il livello di questa produzione che sta incantando e appassionando il pubblico. Basta andare sulla pagina Facebook di Le Cirque World’s Top Performers e leggere i commenti a cascata di chi lo ha visto a Bologna.

Non solo uno show fenomenale, come è stato definito, ma anche un fenomeno sulla scena italiana attuale. Lo spettacolo rivelazione del 2016 è oggi una realtà consolidata che prosegue la propria ascesa.

Da domani iniziano le prove generali con tutto il cast al gran completo. Gli ultimi dettagli da mettere a punto prima di andare in scena e ricambiare il grande abbraccio del pubblico di Padova con numeri eccezionali, al limite delle possibilità umane.