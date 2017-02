Alla società Albertis la maggioranza delle azioni di autostrada A4 Holding: suo il 60%

Abertis ha raggiunto un accordo per incrementare la propria quota di partecipazione in A4 Holding, attraverso l’acquisto delle azioni detenute dal Gruppo Gavio (8,37%) e dal Gruppo Mantovani (0,16%). Attraverso questa operazione, Abertis deterrà quasi il 60% (59,93%) di A4 Holding, società che gestisce le autostrade A4 Brescia-Padova e A31.



ACQUISIZIONE. L’acquisizione implica l’esborso di 47,5 milioni di Euro, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo pagato da Abertis per l’acquisto del 51,4% di A4 Holding lo scorso settembre. L’operazione permetterà una maggiore semplificazione della gestione di A4 Holding, attività particolarmente attrattiva per la compagnia. Sul fronte finanziario, l’operazione avrà un impatto positivo sull’utile netto di Abertis, in virtù della riduzione degli interessi di competenza dei soci di minoranza. Inoltre si otterrà come risultato un maggior apporto dal flusso di dividendi provenienti dall’Italia. Questa transazione, che si aggiunge a quella annunciata lo scorso gennaio per l’acquisto di una partecipazione del 10,52% in Sanef (Francia), dimostra la capacità di Abertis di crescere attraverso l’inserimento di asset attrattivi nel proprio portafoglio di attività, rispettando la disciplina finanziaria e creando valore per gli azionisti. Entrambe le operazioni permettono inoltre ad Abertis di ridurre il proprio profilo di rischio operativo e di riequilibrare la presenza a livello internazionale, con un aumento del peso in Paesi solidi come Francia e Italia, con mercati delle concessioni autostradali stabili e con una chiara volontà di investire sulla collaborazione pubblico-privato nel settore delle autostrade. In quest’ottica, Abertis continuerà ad analizzare la possibilità di realizzare operazioni simili in questi mercati.

LA HOLDING. A4 Holding gestisce attualmente un tratto di 235 chilometri di autostrade nella Regione Veneto, zona tra le più ricche d’Italia per PIL pro capite nonché strategica per la posizione geografica che collega il nord industriale d’Italia con il centro economico d’Europa. Tra le principali attività del portafoglio di A4 Holding spicca l’autostrada A4, nota come “La Serenissima”, che collega le città di Brescia e di Padova attraverso un percorso di 146 km. Con tre corsie per senso di marcia, la Brescia-Padova è la terza autostrada per volume di traffico in Italia. L’autostrada A31 (Autostrada della Valdastico) si estende per una lunghezza di 89 chilometri e collega Piovene Rocchette con Badia Polesine. Il contratto di concessione di entrambe le autostrade – A4 e A31 – è attualmente valido fino al 31 dicembre 2026.