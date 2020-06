Crollo di fatturato e ordini, ma licenziamenti limitati: l'indagine di Confapi sulle Pmi padovane

«Il peggio deve ancora venire»: inizia con questa considerazione la lunga analisi relativa ai risultati dell'indagine congiunturale di Confapi.

Risultati

Il 76% dei piccoli e medi imprenditori del sistema manifatturiero padovano denuncia un calo del fatturato nel primo trimestre dell’anno, ma la percentuale sale all’85% se si considerano quelli che si attendono un segno “meno” nel secondo trimestre, mentre addirittura l’88% di loro prevede che il 2020 si chiuderà con un saldo negativo rispetto al 2019 (e per 40 su 100 il calo sarà consistente, tra il 25 e il 50% del proprio fatturato). Tendenza analoga per quanto riguarda il portafoglio ordini, con un peggioramento tra il primo trimestre (il 69% delle aziende denuncia un calo rispetto al primo trimestre 2019) e il secondo (l’81% degli intervistati prevede un peggioramento rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente). E tuttavia, è significativo notare che 70 aziende su 100 confermano di voler fare entro l’anno gli investimenti previsti a inizio 2020 e che solo il 17% abbia deciso di annullare quelli previsti per il biennio 2020-2021. Lo è altrettanto il fatto che più ancora del riacutizzarsi dell’emergenza Covid-19 gli imprenditori avvertano come principale minaccia per il prossimo futuro il calo della domanda (37%) e vecchi nemici come la pressione fiscale (30%) e la burocrazia asfissiante (17%).

Indagine

Quelli appena elencati sono solo alcuni risultati dell’indagine statistica congiunturale realizzata da Fabbrica Padova - centro studi di Confapi - attraverso domande dirette agli imprenditori, che ha coinvolto un campione di 100 aziende selezionate nel settore manifatturiero in larga parte (74%) con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e con meno di 25 addetti (70%). L’obiettivo è stato appunto quello di comprendere cosa è successo alle imprese in termini di produzione, fatturato e dinamica finanziaria, quali sono l’outlook e le previsioni nel breve e medio periodo e, infine, qual è il giudizio complessivo rispetto alla gestione dell’emergenza sanitaria e alle misure di supporto predisposte da Governo e Regione Veneto. Un aspetto, questo, da cui emerge un verdetto inequivocabile: per l’82% degli intervistati le misure destinate alle imprese dal governo Conte sono insufficienti (e su una scala da 1 a 10 la media voto è 3,5), così come viene bocciata la gestione complessiva dell’emergenza (solo il 28% degli intervistati dà un voto sopra al 6, quello medio è 3,9). Al contrario, il voto medio all’operato della Regione Veneto è 7, con una promozione piena per l’80% degli interpellati.

Confapi Padova

Per Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, «l’indagine fotografa come il virus impatti sulla manifattura e suona come un campanello d’allarme, perché le previsioni sono fosche anche per via del calo della domanda, fenomeno di per sé “nuovo” per il nostro tessuto economico. E tuttavia voglio soffermarmi su come il 70% delle nostre aziende non abbia annullato gli investimenti previsti. È un dato molto interessante perché conferma come la visione positiva per il futuro sia uno dei fattori fondamentali per comprendere l’imprenditoria locale, tipica dell’intero Nord Est Italiano: tutto il benessere raggiunto è stato costruito con grande impegno e fatica, immaginando un domani prospero che potesse in qualche modo compensare le privazioni di ieri. È la molla, speriamo inesauribile, che ancora spinge, l’energia che tiene diritta la colonna vertebrale della piccola e media impresa, patrimonio singolare nel panorama mondiale e largamente maggioritario nella struttura economica italiana. Quello che serve, però, è che il Governo assecondi questa pulsione favorendo gli investimenti e abbandonando quelli “a pioggia”, e fuori tempo massimo, che hanno caratterizzato il Dl Rilancio», rimarca il presidente Valerio. «Non è un caso, poi, se le nostre imprese prevedono di ricorrere in misura marginale ai licenziamenti (solo il 17% degli imprenditori intervistati): è lo specchio della mentalità solidale della piccola e media impresa, che privilegia il rapporto stretto con i propri collaboratori, conosciuti personalmente anche in ambiti terzi rispetto al lavoro, di cui coglie in pieno l’importanza per gli equilibri positivi della propria attività. Relativamente in pochi (il 33%) hanno inoltre dovuto ritardare i pagamenti ai fornitori, e anche questo dato definisce lo spirito sostanzialmente solidaristico dell’impresa padovana, frutto della consapevolezza crescente di far parte di meccanismi economici nei quali lo spazio per l’egoismo sociale va via via riducendosi, se non altro per evidenti questioni di opportunità. Per questo noi non vogliamo perdere la fiducia nel futuro, anche di fronte ai risultati per molti versi allarmanti emersi dalla nostra indagine».

Il commento

Confapi ha chiesto un commento all’indagine al professor Amedeo Pugliese, docente di Economia Aziendale all’Università degli Studi di Padova: «Il dato più significativo è quello relativo all’andamento di ordini e fatturato. Il blocco delle attività produttive e le restrizioni alla mobilità degli individui hanno contratto la domanda, con effetti diretti sulla prima linea del conto economico. A tale riduzione dei ricavi non corrisponde una proporzionale compressione dei costi, con ripercussioni attese su redditività e patrimonializzazione al termine del 2020. Questa dinamica rischia di avere effetti negativi su imprese sottocapitalizzate o già fortemente indebitate prima dello scoppio della pandemia, facendo emergere situazioni di insolvenza “indotta” e conseguenti crisi e fallimenti», sottolinea il professor Pugliese. «Alcuni comparti della manifattura europea potrebbero beneficiare dell’impossibilità per le imprese italiane di servire mercati (internazionali) ora presidiati da altri. L’aspetto legato alla competitività è cruciale e si lega a doppio filo agli interventi (futuri) che il Governo ha in cantiere. Non solo: è cruciale la capacità degli imprenditori di utilizzare in chiave forward looking e di investimenti in capacità produttiva il capitale a debito messo a disposizione attraverso il Fondo di Garanzia per le Pmi. Un dialogo fruttuoso con il Governo non può prescindere da misure che aiutino - in modo selettivo - a rafforzare il capitale alle società, immaginando incentivi alla patrimonializzazione delle imprese, e alla ripresa degli investimenti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Principali informazioni

Ecco, in pillole, le principali informazioni raccolte dall’indagine: