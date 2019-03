Un autentico segnale di rinascita: apre una nuova panetteria in un quartiere-simbolo di Padova

«Una serranda che si rialza è un bene per tutta la città». L’estrema sintesi del presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, ha ben colto l’essenza dell’apertura del nuovo negozio “C’era una volta il pane” in via Savona, nel quartiere della Sacra Famiglia.

L'inaugurazione

E dunque non è un caso se, per l’inaugurazione, oltre al presidente dell’Ascom Confcommercio, c’erano il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono, il suo vice Franco Pasqualetti, l’assessore Antonio Bressa ed il direttore generale dell’Ascom, Otello Vendramin. Gestita da Marco e Giulia Bertin, la nuova panetteria è andata ad insediarsi in locali chiusi da circa quattro anni e dunque, per questo, perfettamente in linea con l’azione di Ascom e Comune volta, anche attraverso un contributo del pubblico in termini di detassazione, a ripristinare il tessuto dei negozi di vicinato che, come ha testimoniato la recente indagine di Confcommercio, ha visto, nell’arco di un decennio (2008 – 2018) perdere 109 negozi in centro storico e 49 nel resto del territorio comunale. «Dopo 15 anni di lavoro nell’azienda di famiglia – ha detto Marco Bertin – con mia moglie abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura che speriamo riscontri l’apprezzamento degli abitanti del quartiere».