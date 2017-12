Aperture domenicali, Confesercenti: "Nessun vantaggio, un regalo alla grande distribuzione"

In vista della campagna elettorale torna d’attualità la questione della liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi. "Dopo il blitz (bocciato) della Regione Friuli Venezia Giulia - spiega il presidente della Confesercenti del Veneto Centrale, Nicola Rossi - adesso sono i 5 Stelle a farsi paladini della necessità di imporre la chiusura delle grandi strutture di vendita per 12 festività all’anno.Tutti sembrano dimenticarsi che la Confesercenti con la CEI (Conferenza episcopale) hanno raccolto, nel corso del 2013, quasi 200mila firme per chiedere che la materia degli orari di apertura dei negozi torni di competenza delle Regioni. Il problema non è solo quello di lavorare la domenica e nelle festività ma anche e soprattutto quello di riuscire a garantire una giusta concorrenza tra le varie forme di distribuzione: piccola – media – grande".

"LEGGE DELLA GIUNGLA".

"Nei fatti, la totale mancanza di regole fa sì che valga la “legge della giungla”, la legge del più forte. - sottolinea - Gli esercizi di vicinato non possono infatti tenere aperto dal lunedì alla domenica ininterrottamente, e questo ha generato un trasferimento di volumi d’affari dai negozi di vicinato alla grande distribuzione. Un fallimento invece è stato lo studio dei Bocconiani decantato dall’allora primo ministro Monti, secondo il quale con le aperture domenicali sarebbero cresciuti consumi ed occupazione. Un fallimento totale, che i dati Istat hanno decretato in questi cinque anni".

I DATI PADOVANI

Dal 2012 al 2016 la grande distribuzione nel settore alimentare incrementa del 2,8% le proprie vendite al dettaglio, mentre i negozi di vicinato perdono il 6,5%. Fatto pari a 100 le vendite al dettaglio al 31 dicembre 2011, quindi, la grande distribuzione giunge al 102,8 mentre i negozi di vicinato passano dal 100 a 93,5. È evidente che l’effetto negativo supera di gran lunga quello positivo. Per quanto riguarda il non alimentare nel periodo dal 2012 al 2016 la gd, fatto 100 le vendite nel 2012, aumenta a 101,1 mentre i negozi calano al 95,4. Nel totale sempre facendo pari a 100 le vendite al 31 12 2011, la grande distribuzione cresce al 101,7 mentre i negozi di vicinato vanno al 95,0. In termini di valore di vendite al dettaglio dal 2012 al 2016 nel settore alimentare si sono trasferiti dai negozi alla gd 9,3% del totale di vendite al dettaglio pari ad euro 220 milioni. Nel non alimentare i punti percentuali sono 5,7% a favore della grande distribuzione che corrispondono a 160milioni di euro. Nel complesso, quindi, abbiamo avuto un regalo alla gd pari a 380milioni milioni di euro. Nel Veneto sono rispettivamente 1.060 e 780 milioni, per un totale di 1.840milioni.

NON SONO INNOVAZIONE.

"La stessa Regione Veneto - continua Rossi - sta segnando il passo e nonostante la buona volontà dell’assessorato competente vuole affrontare la questione come problema morale ed umano. Non è questo. La questione è tema di innovazione e di sviluppo economico e deve essere compresa nella trattativa per l’autonomia regionale. Non ci si venga a dire che le aperture domenicali sono innovazione o bloccano le vendite on-line. Altre due fandonie: le vendite on-line continueranno a crescere finché non pagheranno le tasse e non avranno regole d’ingresso come ce l’abbiamo noi commercianti. L’innovazione non è nell’aprire tutti la domenica ma nel garantire modelli di sviluppo sociali e quella elevata qualità della vita che gli altri stati devono imparare da noi. Non ci si venga a dire che prima alla domenica non si poteva fare acquisti. Nella sola provincia di Padova, tra comuni a vocazione turistica, città murate, centri storici, deroghe per mercati domenicali o manifestazioni locali, ogni domenica prima della grande idea Montiana, erano aperti almeno un quarto degli esercizi commerciali e delle botteghe artigiane. Le aperture domenicali inoltre hanno comportato un maggiore costo dei servizi commerciali (costo del personale festivo, costi di manutenzione, energia, sicurezza ecc.) che si trasferiscono sui consumatori".