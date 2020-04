Appe, ultimatum al Governo: «Misure immediate e stop alle tasse per i pubblici esercizi»

«Tra la beffa delle tasse dilazionate e liquidità che non arriva, questa crisi rischia di essere un'ecatombe per migliaia di esercizi. Il Governo deve intervenire immediatamente». Sono granitiche le parole di Filippo Segato, segretario di Appe Padova.

Misure inadeguate

L'associazione raccoglie quotidianamente i disperati sfoghi dei pubblici esercenti padovani, costretti alla chiusura forzata e smarriti davanti all'incertezza di misure reali a sostegno delle attività e dei criteri per la riapertura. «Gli interventi fin qui messi in campo dal Governo sono solo una risposta parziale: la liquidità non è ancora arrivata, la garanzia al 100% dello Stato per

importi massimi di 25mila euro è una cifra lontanissima dalle effettive esigenze delle imprese, soffocate dalla burocrazia e costrette a pagare tasse per servizi inesistenti - prosegue Segato -. Le imposte non sono state cancellate ma solo posticipate, oltre alla beffa di dover pagare per rifiuti mai prodotti e per l'occupazione del suolo pubblico inesistente.

Le richieste

Appe stima nel solo 2020 perdite di 300 milioni per il settore che comprende fra gli altri bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie e gelaterie. Su tremila attività a Padova, 500 rischiano la chiusura definitiva, con la perdita di tremila posti di lavoro. Con Fipe Confcommercio è stato stilato un pacchetto di richieste avanzate al Governo: