Società padovana installa 50mila lampadine a led a Roma, è la Arianna spa

Una società padovana, specializzata negli apparecchi di illuminazione stradale brevettata a led, realizzerà 50 mila punti luce led a Roma nell'ambito di un progetto legato alla sicurezza. L'azienda in questione è Arianna spa, con sede a Brugine.

BILANCIO IN ATTIVO.

Oltre a questo, l'azienda ha ottenuto anche altre importanti commesse nel 2017 per l'illuminazione led di gallerie stradali e autostradali, anche all'estero, nella città norvegese di Lindesnes e in Serbia. La società chiude l'anno con un bilancio stimato in 10 milioni di euro, il 75% in più rispetto al 2016.