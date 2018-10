«Vi spiego la nuova legge quadro»: l'assessore regionale Marcato incontra gli artigiani

Ordine del giorno: la nuova legge quadro per l'artigianato. L’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato è stato ospite del Consiglio generale di Confartigianato Padova per parlare del nuovo provvedimento. che avrà un impatto sull’attività delle oltre 26mila imprese artigiane che operano nella provincia di Padova.

«Deciso passo avanti per il mondo artigiano»

L’assessore Marcato ha avuto modo di spiegare ai trentasette componenti del Consiglio tutti i risvolti della nuova legge, aprendo la possibilità di consolidare il dialogo sulla stesura dei decreti attuativi. Roberto Boschetto, presidente di Confartigiato Padova, afferma: «La nuova legge quadro per l’artigianato rappresenta un deciso passo avanti per il mondo artigiano. È il volano giusto per tutelare e preservare l’artigianato artistico, favorire l’accesso al credito, ma anche per diffondere le nuove tecnologie. Siamo protagonisti di un traguardo storico che, dopo 31 anni dall’ultimo atto legislativo, porta l’artigianato Veneto nel nuovo millennio, con un provvedimento cucito su misura delle imprese. Credo che questo risultato si debba anche alla nostra capacità di fare associazione, di fare sistema. Un’attitudine che fa parte della storia di questa regione, una storia fatta di persone intraprendenti e coraggiose che hanno saputo dare concretezza e futuro alle loro idee di impresa».