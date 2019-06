Siglato l'accordo quadro "Longevità attività" tra fondazione Oic e Ascom Confcommercio

É stato firmato ieri mattina nella sede Ascom di piazza Bardella l’accordo quadro “Longevità attiva” tra Fondazione OIC e Ascom Confcommercio.

L'accordo

L’accordo che, in linea generale, vedrà le due organizzazioni collaborare sul piano dell’integrazione socio-sanitaria e nella realizzazione di reti che consentano la condivisione di esperienze e la ricerca di soluzioni comuni è stato sottoscritto, per l’Ascom, dal presidente Patrizio Bertin e per l’OIC dal direttore generale della Fondazione, Fabio Toso.